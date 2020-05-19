Garip filmi ne zaman çekildi? Garip filminin oyuncuları kimdir?

Yaşına rağmen yaptığı oyunculukla dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başaran Fatoş yani Ece Alton'un ve Kemal Sunal'ın rol aldığı Garip filmi, çekilmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala ilgiyle izleniyor. İşte, Garip filmi hakkında merak edilenler...

Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin gibi isimlerin başrolde yer aldığı filmde, Reha Yurdakul, Tuncer Sevi ve Aslan Altın gibi isimler de boy gösterdi. Filmin konusu ise şöyle;

Garip, hayattaki tek varlığı büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Beşiktaş olan yalnız bir adamdır. Yaşayabilmek için çeşitli küçük işlerde çalışan genç adamın sadece futbolla kurulu hayatı, arkadaşının sandalının içinde bulduğu küçük bir bebekle değişir. Başlarda bebeği uygun birilerine bırakmayı denese de bebekten ayrılamayan adam onu büyütmeye karar verir. Günden güne birbirlerine sevgiyle bağlanan ikili küçük kızın da büyümesiyle iyi bir baba-kız olurlar. Birlikte maçlara giden bu küçük ailenin mutluluğu ve sadakati tüm zorluklara göğüs gerebilecek midir?