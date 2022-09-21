Garibanlıktan starlığa!

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül’ün oturduğu “Prestij Meselesi”, merhum müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetme öyküsünü ve Özcan Deniz, Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül’ün starlığa uzanan yolculuklarını konu alıyor.

Yapımcılığını Boyut Film şirketiyle Murat Tokat’ın üstlendiği filmin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak.

“Prestij Meselesi”nin 3 Şubat’ta vizyona girmesi planlanıyor.

Filmin senaryosunu da yazan Mahsun Kırmızıgül, “Şu dünyada iki aile tanıdım, gerisi yalan.

Don Corleone Ailesi ve Prestij Müzik Ailesi. Kavga çıksa Prestij Ailesi bu İtalyanları paramparça eder!”

Haberin Devamı

Mahsun Abi ile papaz etmeyin

“Prestij Meselesi”nde rol almaya hazırlanan Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu önceki akşam Bomonti’de görüntülendi. “Ben yönetmeni oynayacağım. En önemlisi, rahmetli Hilmi Amca’mın gençliğiyle karşılıklı sahnem olacak. Bu ilk oyunculuk deneyimim. Hem anlamlı hem de heyecanlı bir iş” diyen Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül’le ilgili sorulara esprili bir yanıt verdi: “Çok fazla konuşamıyorum, beni Mahsun Abi ile papaz etmeyin!”