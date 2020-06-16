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Gardırop Savaşları Gizem (Gizem Dinibütünoğlu) kimdir, kaç yaşında?
Gardırop Savaşları yarışmasının tekrarlarıyla birlikte Gizem Dinibütünoğlu yeniden gündem oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Gizem Dinibütünoğlu, performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Gardırop Savaşları Gizem Dinibütünoğlu kimdir, kaç yaşında? Bir televizyon kanalında Raşit Bağzıbağlı, Gül Gölge, Ayşe Brav'ın jüri koltuğuna oturduğu Gardırop Savaşları yarışmasının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Gizem Dinibütünoğlu'nun hayatına dair bilgileri derledik.
Gizem Dinibütünoğlu, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Ege Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Gardırop Savaşları programının iddialı isimlerinden Gizem Dinibütünoğlu, birinci ve ikinci sezonunda yarıştı. Dans etmeyi çok sevdiğini söyleyen Gizem Dinibütünoğlu, dans ederken stresini ve sinirini attığını söylemişti.
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