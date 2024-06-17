Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme Tarihi:
GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ KONUSU
Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?
GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ OYUNCULARI
Berat Efe Parlar
Eda Döğer
Ahmet Rıfat Şungar
Ali Uyandıran
Burcu Altın
Dora Dalgıç
Zeynep Ilgın Çelik
Alperen Efe Esmer