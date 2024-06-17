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Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 12:49

Başrollerinde Berat Efe Parlar’ın yer aldığı Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi 17 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tuğçe Soysop’un yönettiği BKM yapımı Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. İşte Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncuları ve konusu!

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GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ KONUSU

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Eda Döğer

Ahmet Rıfat Şungar

Ali Uyandıran

Burcu Altın

Dora Dalgıç

Zeynep Ilgın Çelik

Alperen Efe Esmer

 

 

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