Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ KONUSU

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Eda Döğer

Ahmet Rıfat Şungar

Ali Uyandıran

Burcu Altın

Dora Dalgıç

Zeynep Ilgın Çelik

Alperen Efe Esmer