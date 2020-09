Game Of Thrones dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Game Of Thrones oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Game of thrones 2011 yılında gösterime girmiş olan bir dizidir. ABD yapımlı olan bu dizi Dünya'nın en iyi dizileri arasında gösterilmektedir. Game of thrones ABD dışında 8 ülkede çekilmiş olan bir dizidir. Game of thrones dizisi ünlü roman olan Buz ve Ateş şarkısı romanında uyarlanmış bir dizidir.

Game Of Thrones Dizisinin Konusu Nedir?

Bu dizide yaz mevsimi binlerce yıl, kış mevsimi ise bir ömür sürebilmektedir. Bu diyarda nifak tohumları her daim ekilebilmektedir. Taht mücadelelerinin anlatıldığı bu dizide iki halkın mücadelesi anlatılır. Bu hikaye adeta bitmeyen bir hikayeden oluşmaktadır. Sonsuz entrikalar ve bitmek bilmeyen mücadeleler anlatılır. Kral Targaryen çıkan bir isyan ile birlikte tahtından indirilir. Yedi krallığın kralı olarak ise yeni bir kral tayin edilmiştir. Bu kral Roberttan başkası değildir. Kral Robert'ın hükümdarlığı süresince çıkan bir cinayet onun krallık hayatı boyunca yaşamını etkileyecektir.

Game Of Thrones Kaç Bölüm ve Kaç Sezon?

Game Of Thrones dizisi toplam 73 bölüm ve 8 sezondur.

Game Of Thrones Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

1) Alife Allen: Theon Greyjoy

2) Antos Lesser: Qyburn

3) Carice Van Houlten: Melisandre

4) Charles Dance: Tywin Lannister

5) Conleth Hill: Lord Varys

6) David Bradley: Walder Frey

7) Diana Rigg: Olenna Tyrel

8) Emilia Clarke: Daenerys Targaryen

9) Gemma Whelan: Yara Greyjoy

10) Gwendoline hristie: Brienne Of Tarth

11) Hannah Murray: Gilly

12) Iain Glenn: Ser Jorah Mormont

Game Of Thrones Yönetmeni Kimdir?

Game Of Thrones dizisinin iki yönetmeni bulunmaktadır. Bunlar;

- David Benioff

- D.B. Weiss

Game Of Thrones Yapımcısı Kimdir?

- David Benioff

- D.B. Weiss

- George R.R. Martin

Game Of Thrones Senaristi Kimdir?

- David Benioff

- D.B. Weiss

- George R.R. Martin

- Bryan Cogman

- Peter Dinklage

- Jason Momoa

- Alan Taylor

- Daniel Minahan

- Tim van Patten

- Lena Headey

- Nikolaj Coster-Waldau

- Ian McElhinney

- Charles Dance

- Aidan Gillen

- Miguel Sapochnik

- Natalie Dormer

- Vanessa Taylor

- Kristofer Hivju

- Conan Stevens

- Ed Skrein

- Mark Gatiss

Game Of Thrones Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Game of thrones dizisi 10 milyon dolar bölüm başı maliyeti bulunmaktadır. Dizinin hasılatı ise 1.6 milyar dolardır.