Galaya ünlü akını! Beyazperdeye postacı geliyor!

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği başarılı oyuncu Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı, Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği “Bak Postacı Geliyor” filminin galası önceki akşam İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sinema ve sanat dünyasının bir araya geldiği galada katılımcılar 60’lı yılların sıcak hikayesine ortak oldu. Postacıyı canlandıran Ozan Akbaba, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Türk sinemasının sarı sıcak filmlerinden birini yapmayı başardık.”

Anne ve babasının hikayesini anlatan yönetmen Yüksel Aksu, “Ben yemeyeceğim yemeği servis etmem. Kendim beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz” dedi.

TÜRKÜLÜ FİNAL

Kahkahaların havada uçuştuğu galada gösterim sonrası davullu zurnalı eğlenceli anlar yaşandı. Film ekibi de sahneye çıkarak sinemaseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyuncular filmin soundtrack albümü için seslendirdikleri türküleri sahnede teker teker seslendirdi. Filmde Deniz Barut, Fırat Çelik, Müfit Kayacan, Mustafa Avkıran, Ahmet Mekin ve Fikret Kuşkan da rol alıyor.

SAĞLIK DURUMUM İYİ

Geçtiğimiz günlerde acil olarak ameliyat olan Halil Ergün de galaya katıldı. Usta oyuncu, “Sağlık durumum iyi. Ufak bir operasyon geçirdim sadece” dedi. Ergün, son dönemde kendisine teklifler geldiğini de söyledi: “Hepsini tek tek değerlendireceğim.”

2026'YI BEKLİYORUM

Dilan Çiçek Deniz, galadaydı. Oyuncu Cidde’de katıldığı film festivalinden bahsetti: “Cidde çok güzeldi. Benim için güzel bir deneyim oldu. Beni besleyen muazzam bir etkinlikti.” Deniz, 2025 yılını da değerlendirdi: “Çok inişli çıkışlı bir yıl oldu. 2026’yı merakla bekliyorum. Beni heyecanlandıran çok güzel projeler var yeni yılda.”

TEOMAN ÜŞENGEÇ

Hülya Koçyiğit ve Serdar Ortaç gazetecilere birlikte poz verdi. Ortaç, ünlü rock’çı Teoman ile çalışması hakkında şunları söyledi: “Teoman üşengeç, benim gibi. Onu bisiklete alıştırmak istedim ama binmiyor. Oturmayı seviyormuş. 2026’da her hafta konserim var, çalışmamak kötü. Teo’nun dediği gibi evde boş boş ne yapacağız?”

ESKİDEN DAHA DOSTTUK

Uğur Arslan, galaya katıldı. Arslan, “Gayet güzel bir dönem filmi olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi her iki dönemi de yaşamış olanlar için eskiden daha bir mahalledeydik, daha dosttuk. O dönemi anlamak adına bu film bir fırsat” dedi.

KİBARLIK YAPMIŞ

Türkiye güzeli Ceren Arslan, filmi izleyenler arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe Emir Can İğrek ile katılan Arslan, “Ayrı ayrı fotoğrafımızın çekilmesini isteyerek kibarlık yapmış. Yanlış anlaşılma olsun istemedi” dedi.

