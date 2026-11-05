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Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevinci

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Ismail Jakobs#Lucas Torreira
Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevinci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 10:05

2-0’lık Stuttgart galibiyetini Etiler’deki bir gece kulübünde kutlayan Galatasaraylı futbolcular, çıkışta görüntülenmemek için büyük çaba sarf etti.

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2-0’I KUTLADILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Almanya’nın Stuttgart takımını ağırlayan Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı futbolcular, maçtan sonra galibiyeti Etiler’deki bir gece kulübünde kutladı. Mekân çıkışı görüntülenmek istemeyen oyuncular için yoğun önlem alındı.

Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevinci

PANTOLONU DÜŞECEKTİ

Futbolcuların büyük bölümü mekânın arka kapısından çıkış yaptı. Sweatshirt’ünü kafasına geçirerek yüzünü gizleyen Ismail Jakobs, bir yandan da pantolonunun düşmesini engellemeye çalışırken zor anlar yaşadı. Lucas Torreira ise aracına yöneldiği sırada çevresindekiler şemsiyelerle görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

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Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevinci

 

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Lucas Torreira

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