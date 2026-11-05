Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevinci

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2-0’I KUTLADILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında Almanya’nın Stuttgart takımını ağırlayan Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı futbolcular, maçtan sonra galibiyeti Etiler’deki bir gece kulübünde kutladı. Mekân çıkışı görüntülenmek istemeyen oyuncular için yoğun önlem alındı.

PANTOLONU DÜŞECEKTİ



Futbolcuların büyük bölümü mekânın arka kapısından çıkış yaptı. Sweatshirt’ünü kafasına geçirerek yüzünü gizleyen Ismail Jakobs, bir yandan da pantolonunun düşmesini engellemeye çalışırken zor anlar yaşadı. Lucas Torreira ise aracına yöneldiği sırada çevresindekiler şemsiyelerle görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

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