Galataport nerede? Survivor’ın finalinin yapılacağı yer açıklandı

Survivor finalinin Galataport’ta yapılacağı açıklandı. Galataport nedir, nerede soruları bu açıklamanın ardından araştırılıyor. Karaköy'de yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridinde inşa edilen Galataport, kültür-sanat merkezleri, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminali, otel, farklı çeşitli markalar, kafeler, restoranlar, ofis alanlarının yer alacağı bir alan olarak planlandı. İşte detaylar…

GALATAPORT NEREDE?

Survivor 2020 finalinin yapılacağı Galataport Karaköy’de bulunuyor. Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesidir.

Karaköy'de yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridinde inşa edilen Galataport, kültür-sanat merkezleri, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminali, otel, farklı çeşitli markalar, kafeler, restoranlar, ofis alanlarının yer alacağı bir alan olarak planlandı.

SURVİVOR’IN FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Büyük final 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı olacak. İşte Acun Ilıcalı’nın açıklaması…

Cumartesi akşamı eleme olacak. Pazar günü üç yarışmacı kalmış olacak. Bu üç yarışmacı, İstanbul’daki yarışmacılarla Survivor’da yüzleşme dediğimiz bölümü yaşayacak. Oradaki yarışmacılar, sorular soracak. Canlı yayında oylama olacak. Sonra seyircilerimizin oyuyla finale çıkan iki yarışmacı, aynı gece konsey sonrası uçağa binerek Pazartesi günü İstanbul’da Büyük Finalde yerlerini alacak.

Büyük final pazartesi ve salı olacak. Bu sene Survivor’da final iki gün sürecek. Ve salı akşamı da yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor’ın şampiyonu, bu yılın şampiyonu, bu yılın Survivor’ı ortaya çıkacak