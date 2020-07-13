Galataport nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde? İşte Survivor finalinin yapılacağı Galataport'un tarihi

Galataport, Survivor finaliyle gündeme gelen konulardan biri oldu. Acun Ilıcalı, şubat ayından bu yana Dominik’ta çekimleri gerçekleştirilen Survivor 2020 finalinin Galataport’ta yapılacağını açıkladı. Açıklama ardından Galataport'un konumu ve tarihi merak merak ediliyor. Peki, Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede? İşte Survivor finaline ev sahipliği yapacak olan Galataport'un tarihi...

Galataport nerede?

İstanbul’un en eski ve önemli ticaret merkezi olan Karaköy’de yer alan Galataport, Boğaz’ın kıyısında, panoramik tarihi yarımada manzarasına sahip.



Salıpazarı Liman sahasında konumlandırılan Galataport Ofis, Galataport İstanbul projesinin sağladığı lokasyon avantajı ve kolay ulaşım olanakları ile öne çıkıyor. Tramvay, Marmaray, metro ve otobüs, Karaköy ve Kabataş iskelelerine yakınlığı sayesinde deniz yolu ve proje içerisinde yer alan marinayı kullanarak özel tekne ya da deniz taksiyle ulaşılabilen Galataport Ofis’de, ayrıca özel araç sahipleri için zemin altında konumlandırılan 2.300 araç kapasiteli otopark hizmeti veriliyor.

Galataport Ofis blokları arasında konumlanmış köprülerle bazı bloklar arası yatay sirkülasyonun kesintisiz devam etmesi ise, şirketlere birden fazla blokta ofis kiralama opsiyonu sağlıyor. Bununla birlikte, Galataport Ofis’lerinde sadece LED donanımlı aydınlatmalar kullanılıyor. Geri dönüşümlü malzemelerin kullanıldığı Galataport Ofis’lerde, deniz suyu ile çalışan özel iklimlendirme sistemleri ise işletme giderlerini düşüren bir faktör olarak öne çıkıyor.

Projenin tarihçesi



1900'lu yıllardan itibaren İstanbul'un en önemli endüstriyel ulaşım ve taşıma alanı olan bu bölgede 1958 yılında Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan antrepolar inşa edildi. 1982 yılında bölge turizm merkezi ilan edildi. 1987 yılında yük gemisi girişlerine ve 1988 yılında tırların girişlerine kapatılması nedeniyle antrepolar ve gümrük limanı işlevlerini yitirmeye başladı. 1993 yılında Koruma Kurulu bu bölgeyi Kentsel Sit Alanı yaptı. 2000'li yıllardan itibaren antrepolar kiralanmaya başlandı. 2004 yılında İstanbul Modern açıldı. İstanbul 2 No'lu Koruma Kurulu Antrepo 4'ün İstanbul Modern ve Antrepo 5'in M.S.G.S.Ü. İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak korunmasına karar verdi.

İnşaatın başladığı Şubat 2015'e kadar bu alanda gemilerden yükleme, depolama ve boşaltma işlemleri devam etti. Galataport projesinin ilk ihalesini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Eylül 2005'te gerçekleştirdi. Şubat 2015'te başlayan projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedeflendiği yetkililer tarafından açıklandı. Temmuz 2016'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu izni çıktı.

Galataport'a nasıl gidilir?

Proje Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer almaktadır. Terminal alanı için üç ayrı araç girişi inşa edilecek. Doğudaki ve batıdaki kapılar ana giriş-çıkış hizmetleri verirken, kuzeydekinin vale amaçlı kullanılması hedefleniyor.