Güller ve Günahlar'da aşk zamanı... İstanbul'un kalbinde romantizm rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Cemre Baysel#Murat Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 14:58

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle izleyiciyi İstanbul’un büyülü atmosferinde duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor.

Zeynep ve Serhat’ın Galata Köprüsü’ndeki anları, romantizmi ve nostaljiyi aynı karede buluşturuyor.

Güller ve Günahlarda aşk zamanı... İstanbulun kalbinde romantizm rüzgarı

İLK MAAŞ, BÜYÜK SÖZ
Zeynep’in öğretmenlikte aldığı ilk maaş, sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geçmişte verilen bir sözün de karşılığı oluyor.

Serhat’a verdiği “balık ekmek” sözünü tutan Zeynep, onu Galata Köprüsü’ne götürüyor. İkili, vapur sesleri ve tarihi İstanbul manzarası eşliğinde unutulmaz anlar yaşıyor.

Güller ve Günahlarda aşk zamanı... İstanbulun kalbinde romantizm rüzgarı

ESKİ İSTANBUL’UN RUHUNU EKRANA TAŞIYOR
Galata Köprüsü, vapurlar, martılar ve tarihi doku…

Bölüm boyunca izleyiciye nostalji yaşatan sahneler, dizinin romantik tonunu zirveye taşıyor. Balık ekmek molası ise bölümün en sıcak ve en çok konuşulacak anları arasında yer alıyor.

Güller ve Günahlarda aşk zamanı... İstanbulun kalbinde romantizm rüzgarı

KAMERA ARKASINDA DA NEŞE VAR
Bu özel sahneler yalnızca ekrana değil, set arkasına da yansıdı.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in çekim aralarında verdikleri samimi pozlar, eğlenceli halleri ve İstanbul manzarası eşliğinde yaşanan keyifli anlar, dizinin enerjisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güller ve Günahlarda aşk zamanı... İstanbulun kalbinde romantizm rüzgarı

NGM imzalı, Güller ve Günahlar, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

 

