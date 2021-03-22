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Televizyon
Haber Giriş: 22.03.2021 - 17:32 | Son Güncelleme:

GAİN'de ekranlar genişliyor

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GAİN'de ekranlar genişliyor

Aralık 2020 itibariyle yayın hayatına başlayan, Türkiye’nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN’de ekranlar genişliyor! Yayın hayatına yalnızca APP erişimi ile başlayan GAİN, 22 Mart itibariyle Web’den ve Smart TV’lerden de izleyiciyle buluşuyor..

İzleyicilere hem yatay hem de dikey formatta sunduğu seyir deneyimi ve farklı içerikleriyle 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Gain’de yenilikler devam ediyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına sadece APP erişimi ile başlayan Gain, 22 Mart’tan itibaren büyük ekran deneyimi ile izleyicisiyle buluşuyor.

GAİN, kısa ve özgün içeriklerini hem eğlenceli hem de bilgilendirici formlarda izleyiciyle buluştururken, büyük ekran deneyimi ile de seyir keyfini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

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