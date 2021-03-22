GAİN'de ekranlar genişliyor

İzleyicilere hem yatay hem de dikey formatta sunduğu seyir deneyimi ve farklı içerikleriyle 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Gain’de yenilikler devam ediyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına sadece APP erişimi ile başlayan Gain, 22 Mart’tan itibaren büyük ekran deneyimi ile izleyicisiyle buluşuyor.

GAİN, kısa ve özgün içeriklerini hem eğlenceli hem de bilgilendirici formlarda izleyiciyle buluştururken, büyük ekran deneyimi ile de seyir keyfini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?