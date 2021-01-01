Gain nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye’nin yeni nesil çevrimiçi içerik platformu “Gain” 30 Aralık’ta yayın hayatına başladı GAIN, kişiye özel akış sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videoların olduğu yeni nesil bir içerik platformu olarak hayata geçirildi. Gain, özgün içerikleriyle kullanıcıların hayatına yepyeni bir video izleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Eski konserleri yeniden izleyicilerle buluşturan GAİN’de başrollerinde Devin Özgün Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı '10 bin adım' da dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde olduğu İstanbul Hesabı da yeni yapımlar arasında yer alıyor.

GAİN NASIL İNDİRİLİR?

Kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan GAİN'e ulaşabilecek.