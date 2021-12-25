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G.O.R.A filmi konusu nedir, nerede çekildi? G.O.R.A oyuncuları ve karakterler

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G.O.R.A filmi konusu nedir, nerede çekildi G.O.R.A oyuncuları ve karakterler

2004 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran GORA filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Star TV'de yayınlanacak olan G.O.R.A oyuncuları ve konusu film severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, G.O.R.A nerede çekildi, oyuncuları ve karakterleri kimler? İşte G.O.R.A filmi konusu ve merak edilenler...

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Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği, yönetmenliğini ise Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı G.O.R.A filmi klasikleşen fenomen yapımlar arasında yer alıyor. Uzun bir aradan sonra yeniden televizyonda yayınlanacak olan G.O.R.A konusu, oyuncuları ve karakterleri sorgulanmaya kaldığı yerden devam ediyor. İşte G.O.R.A filmi ile ilgili bilgiler...

G.O.R.A FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Konusu uzayda geçen G.O.R.A filminin ilk bölümleri çarşı ve Arif'in yaşadığı, çalıştığı yer olarak Antalya'da çekildi. Filmin büyük bir bölümünü kapsayan Uzay sahneleri için ise Antalya'da farklı platolar ve setler kullanıldı. Stüdyolar Antalya Film Platolarında Gora filmi için oluşturuldu.

G.O.R.A OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Cem Yılmaz | Arif Işık, Arif Işık, Komutan Logar Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin |Bob Marley Faruk

Özkan Uğur | Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer | Kuna

Özge Özberk | Ceku Lamtina

Ozan Güven | Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın | Editör

İdil Fırat | Mulu Lamtina

Erdal Tosun | Rendroy

Cezmi Baskın | Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz | Tihulu

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