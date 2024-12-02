G.I. Joe: Snake Eyes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor!

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Snake Eyes: G.I. Joe Origins, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2021 yılında vizyona giren yapım bir Japon klanının varislerinin hayatını kurtarmasıyla klana kabul edilen Snake Eyes'ın hikayesine odaklanıyor. İşte G.I. Joe: Snake Eyes filmi hikayesi ve oyuncuları...

G.I JOE: SNAKE EYES KONUSU NEDİR?

G.I. Joe evreninin sevilen karakterlerinden Snake Eyes'ı anlatan film, bir Japon klanına dahil olduktan sonra ölümcül bir ninja olmanın yanı sıra kendisine yeni bir yuva edinmiş olan Snake Eyes'ın hikayesini odağına alıyor. Filmde Henry Golding, antik bir Japon klanı olan Arashikage'nin varisinin hayatını kurtardıktan sonra klana kabul edilen Snake Eyes'ı canlandırıyor. Snake Eyes, Japonya'ya geldiğinde Arashikage, kendisine ninja olma yöntemlerini öğretirken bir yandan da hep özlemini çektiği bir şeyi de sunar; bir yuva... Ama geçmişinden gelen sırlar ortaya çıktığında, Snake Eyes'ın onuru ve sadakati sınanacaktır. Fakat bu, en yakınındaki kişinin kendisine olan güvenini kaybetme tehlikesini de beraberinde getirir.

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G.I JOE: SNAKE EYES OYUNCULARI KİMLER?

Henry Golding

Ursula Corbero

Samara Weaving

Andrew Koji

Iko Uwais

Haruka Abe

Peter Mensah

Iko Uwais

Takehiro Hira