G.D.O Karakedi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte G.D.O Karakedi filmi oyuncu kadrosu

G.D.O Karakedi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Bir dizi talihsizlikten sonra peşlerine mafya takılan üç kardeşin hikayesinin anlatıldığı film, Şafak Sezer'in en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. İşte D.O Karakedi oyuncu kadrosu ve detaylar…

G.D.O KARAKEDİ FİLMİ KONUSU

İstanbul'un eski semtlerinden Balat'ta yaşayan üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üçgeniyle allak bullak olur.

Bir dizi talihsizlikten sonra peşlerine mafya takılan üç kardeşin hikayesinin anlatıldığı film, Şafak Sezer'in en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu bu filmde taksi şoförü Gürkan karakterini canlandırıyor.

G.D.O KARAKEDİ FİLMİ OYUNCULARI

G.D.O Karakedi filmi oyuncuları arasında Şafak Sezer, Serkan Şengül, Volkan Başaran, Seda Yıldız, Durul Bazan, Şener Kökkaya, Hamdi Kahraman, Erdem Akakçe, Melisa Aslı Pamuk, Cenk Kangöz yer alıyor.