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Haber Giriş: 11.04.2020 - 22:29,Son Güncelleme:

Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir?

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Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. Büyük para ödülüne sahip soru şu şekilde; Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir? İşte, o sonunun doğru yanıtı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 30 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. O soru şu şekilde; Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir? İşte, o sorunun cevabı haberimizde.

SORU:

Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir?

A: Fatih Terim

B: Mustafa Denizli

C: Ersun Yanal

D: Şenol Güneş

CEVAP: B: Mustafa Denizli

 

 

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