ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster sevenleriyle buluştu. Bir yarışmacıya 30 bin TL değerindeki sorulan soru son bölüme damga vurdu. O soru şu şekilde; Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir? İşte, o sorunun cevabı haberimizde.

SORU:

Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör kimdir?

A: Fatih Terim

B: Mustafa Denizli

C: Ersun Yanal

D: Şenol Güneş

CEVAP: B: Mustafa Denizli