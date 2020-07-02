Furkan Andıç pistin tozunu attırdı!

Ekranda izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Çatı Katı Aşk’ta Furkan Andıç, kendini tutkuyla ralliye adamış, tıp eğitimi görmüş zengin bir ailenin oğlu Ateş Avcı’yı canlandırıyor.

Dublör kullanmadı...

Sette bir sahne için ralli aracı kullanan Andıç, zorlu çekimlere rağmen dublör kullanmadı. O sahnelerde dizinin yapımcısı Banu Akdeniz de rol aldı. Ralli aracı kullanmayı çok seven Akdeniz, daha önce Türkiye’de gerçekleşen Formula 1 organizasyonlarında da görev almıştı. Andıç ve Akdeniz’in rol icabı iki rakibi canlandırdığı çekimlerde yarışı kazanan pilot, ödülü efsane ralli pilotu Serdar Bostancı’nın elinden aldı.

Çatı Katı Aşk, ilk bölümü ile 9 Temmuz Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…