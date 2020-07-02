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Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

Furkan Andıç pistin tozunu attırdı!

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Furkan Andıç pistin tozunu attırdı!
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Kanal D’nin yeni dizisi Çatı Katı Aşk’ta başrolü oynayan Furkan Andıç, dizi çekimlerinde ralli pilotu oldu. Andıç, tehlikeli sahnelere rağmen dublör kullanmadı.

Ekranda izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Çatı Katı Aşk’ta Furkan Andıç, kendini tutkuyla ralliye adamış, tıp eğitimi görmüş zengin bir ailenin oğlu Ateş Avcı’yı canlandırıyor.

Dublör kullanmadı...

Sette bir sahne için ralli aracı kullanan Andıç, zorlu çekimlere rağmen dublör kullanmadı. O sahnelerde dizinin yapımcısı Banu Akdeniz de rol aldı. Ralli aracı kullanmayı çok seven Akdeniz, daha önce Türkiye’de gerçekleşen Formula 1 organizasyonlarında da görev almıştı. Andıç ve Akdeniz’in rol icabı iki rakibi canlandırdığı çekimlerde yarışı kazanan pilot, ödülü efsane ralli pilotu Serdar Bostancı’nın elinden aldı.

Çatı Katı Aşk, ilk bölümü ile 9 Temmuz Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…

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