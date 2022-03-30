Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? Kara Tahta’nın Atlas’ı Furkan Andıç’ın oynadığı diziler

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Furkan Andıç’ın oynadığı diziler merak ediliyor. Çarşamba akşamları yayınlanacak olan Kara Tahta dizisi oyuncuları arasında yer alan Furkan Andıç’ın daha önce rol aldığı diziler arasında Umutsuz Ev Kadınları, Kaçak Gelinler ve Çatı Katı Aşk da bulunuyor.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu.

Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı. Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş karakterine haSyat verdi.