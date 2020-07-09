Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? Çatı Katı Aşk dizisinin Ateş’i...
Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu dizide zengin ve güçlü bir aile olan Avcı ailesinin tek oğlu Ateş karakterine hayat verecek. Peki Furkan Andıç kimdir, oynadığı diziler neler? İşte Tatlı İntikam, Her Yerde Sen, Kırgın Çiçekler gibi dizilerde rol alan Furkan Andıç ile ilgili bilgiler…
Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş karakterine hayat veren Furkan Andıç merak edilen isimler arasında bulunuyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ateş, Asaf Bey’in kendisiyle ilgili düşüncelerine tezat oluşturacak şekilde tıp fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, kendini tutkusu olduğu ralliye adamış son derece de başarılı olmuştur. İşte 4 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Andıç ve canlandırdığı karakter ile ilgili merak edilenler…
FURKAN ANDIÇ KİMDİR?
İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.
FURKAN ANDIÇ'IN DİZİLERİ
2019- Her Yerde Sen Demir
2016- Tatlı İntikam Sinan
2015- Kırgın Çiçekler Gökhan
2011 Kolej Günlüğü Mert
2011 Umutsuz Ev Kadınları
2012 Yağmurdan Kaçarken
2013 Aşk Ekmek Hayaller
2014-2015 Kaçak Gelinler
2015-2016 Kırgın Çiçekler
2016 Tatlı İntikam
2017-2018 Meryem
2019 Kardeş Çocukları
2017 Damat Takımı
Zengin ve güçlü bir aile olan Avcı ailesinin tek oğlu Ateş annesini daha bebekken kaybetmiş, halası Gülriz Hanım tarafından büyütülmüştür. Babası Asaf Bey’le küçüklüğünden beri yıldızı barışmayan Ateş’i bu hayatta gerçek anlamda seven bir kişi varsa o da halası Gülriz’dir. Gerek annesiz büyümenin gerekse bir dediği iki edilmemiş olmanın doğal sonucunda biraz şımarık bir gençtir.
Kadınlar arasında son derece popüler olan Ateş hiçbir zaman aşık olmamıştır çünkü Ateş aşk için hiçbir zaman çaba sarf etmesine gerek kalmadan tatlı dili, güler yüzü ve yakışıklılığı sayesinde istediği bütün kadınları kolayca elde edebilmiştir. Asaf Bey’in kendisiyle ilgili düşüncelerine tezat oluşturacak şekilde tıp fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, kendini tutkusu olduğu ralliye adamış son derece de başarılı olmuştur.
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