Furkan Andıç kimdir, kaç yaşında? Çatı Katı Aşk dizisinin Ateş’i...

Çatı Katı Aşk dizisinde Ateş karakterine hayat veren Furkan Andıç merak edilen isimler arasında bulunuyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ateş, Asaf Bey’in kendisiyle ilgili düşüncelerine tezat oluşturacak şekilde tıp fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, kendini tutkusu olduğu ralliye adamış son derece de başarılı olmuştur. İşte 4 Nisan 1990 yılında dünyaya gelen Andıç ve canlandırdığı karakter ile ilgili merak edilenler…

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesi'nde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Bir süre Bilgi Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümüne yatay geçiş yaptı. 2011 yılında başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Levent rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide Selim İnan rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2015 yılında ise atv'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 18 bölüm Gökhan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Tatlı İntikam adlı dizide Sinan karakterini canlandırdıktan sonra 2017'de Meryem dizisinde Savaş karakterini canlandırdı.

FURKAN ANDIÇ'IN DİZİLERİ

2019- Her Yerde Sen Demir

2016- Tatlı İntikam Sinan

2015- Kırgın Çiçekler Gökhan

2011 Kolej Günlüğü Mert

2011 Umutsuz Ev Kadınları

2012 Yağmurdan Kaçarken

2013 Aşk Ekmek Hayaller

2014-2015 Kaçak Gelinler

2015-2016 Kırgın Çiçekler

2016 Tatlı İntikam

2017-2018 Meryem

2019 Kardeş Çocukları

2017 Damat Takımı

ÇATI KATI AŞK ATEŞ

Zengin ve güçlü bir aile olan Avcı ailesinin tek oğlu Ateş annesini daha bebekken kaybetmiş, halası Gülriz Hanım tarafından büyütülmüştür. Babası Asaf Bey’le küçüklüğünden beri yıldızı barışmayan Ateş’i bu hayatta gerçek anlamda seven bir kişi varsa o da halası Gülriz’dir. Gerek annesiz büyümenin gerekse bir dediği iki edilmemiş olmanın doğal sonucunda biraz şımarık bir gençtir.

Kadınlar arasında son derece popüler olan Ateş hiçbir zaman aşık olmamıştır çünkü Ateş aşk için hiçbir zaman çaba sarf etmesine gerek kalmadan tatlı dili, güler yüzü ve yakışıklılığı sayesinde istediği bütün kadınları kolayca elde edebilmiştir. Asaf Bey’in kendisiyle ilgili düşüncelerine tezat oluşturacak şekilde tıp fakültesini bitirmiş olmasına rağmen, kendini tutkusu olduğu ralliye adamış son derece de başarılı olmuştur.