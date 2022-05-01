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Furkan Andıç ameliyat oldu

#Furkan Andıç#Miray Daner#Kara Tahta
Furkan Andıç ameliyat oldu

Furkan Andıç , Miray Daner ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı TRT1 dizisi Kara Tahta’nın çekimlerine geçtiğimiz gün sağlık molası verildi.

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Çekimleri Edirne’de gerçekleşen dizinin bir aksiyon sahnesinde talihsiz bir kaza sonucu sağ bacağının menisküsü yırtılan Furkan Andıç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırılmıştı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Doktorların 10 gün istirahat etmesini uygun gördüğü ünlü oyuncu, Edirne 1. Sultan Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından İstanbul’a getirildi. İstanbul’da bulunan özel bir hastanede tedavisine devam edilen Andıç, burada ameliyata alındı.

Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçiren ünlü oyuncuyu yapımcı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmen Ender Mıhlar hastanede ziyaret etti.

Yapımcı Önal, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye; “Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç’ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü. İnşallah en kısa zamanda iyileşip aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan.” notunu düştü.

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Furkan Andıç’ın sağlık durumunun iyi olduğu, operasyon sonrası hastaneden taburcu edilerek evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Furkan Andıç ameliyat oldu


 

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#Furkan Andıç#Miray Daner#Kara Tahta

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