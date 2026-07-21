Funda Arar: Yapay zeka işi kabak tadı verdi

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Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Funda Arar, yaz konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak Kıbrıs’ta hayranlarıyla buluştu. Arar önceki akşam Concorde Luxury Resort Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Kıbrıs’ı çok seviyorum. Burada olmayı ve sahne almayı seviyorum” dedi.

Yeni çıkardığı “Tüm Şehir Duydu” albümünden bahseden şarkıcı, “Tepkiler çok güzel. Daha çok yeni ama her şey muhteşem ilerliyor. Güzel paylaşımlar var. Dinlendikçe sindirilen ve kendini içine alan şarkılar var. Ama dönüşler güzel” dedi.

BU EMEK HIRSIZLIĞI

Ünlü şarkıcı gazetecilerin, “Son dönemde birçok müzik çalışması yapay zekâ kullanılarak yapılıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt verdi: “Sanatçıların sesleri kullanılarak yapılan çalışmalar var. Benim sesimi kullanarak da başka şarkılar söyletmişler. Bu emek hırsızlığıdır. Bu müzik olmuyor. İnsanlar artık bundan sıkıldı. Bu yapay zekâ olayını her yerde duyuyoruz. Ama bunlar ayırt ediliyor.

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Çünkü duygudan uzak ve samimiyetsiz yapılan çalışmalar. Biz canlı canlı konserlere çıkıyoruz. Yapay zekâyla böyle bir şey yapamazsınız. Bizim ülkemizde canlı müzik yapmak önemli. Ama bu yapay zekâ işi artık kabak tadı verdi. İnsanlar artık yapay zekâyla yapılan kliplere bile tepkili. Çünkü bizi canlı canlı izlemek istiyorlar.”

Röportaj sonrası sahneye çıkan Funda Arar geçmişten bugüne sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Şıklığıyla da beğeni toplayan ünlü şarkıcı, hayranlarından büyük alkış aldı.