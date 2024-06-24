Funda Arar: Melankoliyi seviyoruz

Haberin Devamı

Arar, bitmeyen enerjisinin nedenini şöyle açıkladı:

“Mesleğimi seviyorum. Bugünün müzik sektörü eskisi gibi değil. Önceden bir albüm yapardın ve o seni birkaç sene götürürdü. Şimdi çok daha çabuk tüketiliyor. Sosyal medya ve dijital platformlar var. Durum böyle olunca da her şey daha çabuk bitiyor. Şimdi üretme zamanı. Biz de zaten sürekli üretiyoruz.”

Şarkıcı, yeni nesil şarkılar hakkında ise “Çok güzel şarkılar da var ama sözleri şiir gibi... Alt alta yazınca bir şeye benzemeyen eserler de çıkıyor maalesef. Bu dönem işin sanatsal tarafını biraz öteledik. Biz işimizi yaparken işin sanatsal ve şiirsel tarafına çok özen gösteriyoruz. Biz melankoliyi seviyoruz. Duygusal bir ülkeyiz. Bunları samimi olarak veren şarkılar zaten ön planda oluyor” açıklamasını yaptı.