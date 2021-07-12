Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında? İşte Fulya Öztürk’ün biyografisi

Gazeteci ve muhabir Fulya Öztürk, Ocak 1989 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Adana Gündoğdu Koleji'nde tamamladı. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk televizyonculuk kariyerine başladı. 2007 senesinde Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.



Profesyonel iş kariyerine 2008 senesinde CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. 2010 senesinde CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 sene Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı. 2013 senesinde Saha Muhabirliği 'ne başladı. Fulya Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. Öztürk, ayrıca TEDx'te konuşmacı oldu.

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