Fulya Öztürk CNN Türk'e geri döndü: Ben haberciyim, stüdyoya hiç alışamadım

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15 yıldır CNN Türk’te görev yapan Fulya Öztürk, geçtiğimiz sezon başka bir kanalda gündüz kuşağı programıyla ekrana geldi. Muhabirliğe özlem duyduğu için gündüz kuşağını bırakan Öztürk, yuvaya döndü. Öztürk, “Bir yıldır keyifsizdim. Yaptığım yardım işleriyle motivasyonumu sağlıyordum ama haber benim için bambaşka bir şeymiş. Hiç kopamadım. Ekibe de söyledim. Girdiğim ilk aydan itibaren ‘ben yeni sezonda yapmam’ demiştim onlara. Sonra kararımı açıkladım. Zaten benden böyle bir karar bekliyorlardı. Doğan (Şentürk) Bey de çok saygı duydu. ‘Gazetecilik senin DNA’na işlemiş, nasıl istiyorsan’ dedi. Pek çok kanaldan teklif geldi. Ama ilk arayan zaten CNN Türk oldu. ‘Ben yuvaya döneyim’ dedim. 15 Temmuz itibarıyla Özel Haberler Şefi unvanıyla özel yayınlar, özel haberler hazırlayacağım” şeklinde konuştu.

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Fulya Öztürk, 15 Temmuz’dan sonra mesaiye başlayacağını söyledi.Gündüz kuşağında program yapmanın kendisine göre olmadığını belirten Öztürk, “Ben gece 03.00’e kadar haber kovalayan ve parayla işi olmayan biriyim. Millet gerçekten gündüz kuşağına ölüp bitiyormuş. Ben ‘bu ne ya’ dedim. O stüdyoya da alışamadım, giydiğim kıyafetlere de. Çok yardım işleri yapınca o beni çok motive etti. Ama dedim yok, ben daha 34 yaşındayım. Bu alanda kariyer istemiyorum. 40’ımdan sonra belki olur ama ben daha habere doymadım. Şu an projelerim var, dosya haberlerimi bir an evvel yapmak istiyorum” dedi.

DEMİRÖREN Medya Tv Grup Başkanı Murat Yancı ile görüştüğünü dile getiren Fulya Öztürk, o süreci de şöyle anlattı: “Görüşmeye geldiğimde çok mutlu oldum. Sağ olsun Murat Yancı da çok kıymetlidir. Yaptığım işleri hep ona söylerdim, bana yol gösterirdi. Murat Bey bana ‘Fulya’cığım bir yüz yüze görüşelim seninle’ deyince onu ziyarete gittim. Daha avantajlı teklifler vardı ama ben yine CNN Türk’ü seçtim.”