Fringe dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Fringe oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Fringe dizisi her yaştan insan tarafından zamanının en popüler dizileri arasındadır. Bu dizi bilimkurgu, korku, gerilim, drama türlerinde geçmektedir.

Fringe Dizisinin Konusu Nedir?

Fringe dizisi, dünyada açıklanamamış olan sıra dışı olağanüstü olayları incelemekte olan ve aydınlığa kavuşturmak için uğraşan FBI departmanının adıdır.

Fringe dizisi, FBI departmanında ajan olarak görev yapan Olivia Dunham, metafizik üstüne araştırmalar yapmış olan bilim insanı Walter Bishop ile Walter’ın oğlu olan Peter Bishop’ın gizemli ve açıklanamayan sıra dışı olayları incelemesini konu almaktadır.

Bu üç karakteri bir araya getiren konu, Almanya’dan kalkan ve Massachussetts’e inen bir uçakta bulunan tüm insanların, olağandışı bir şekilde et yiyen adında bir virüs nedeni ile ölmeleridir.

FBI ajanı olan Olivia, bu sıra dışı olayı araştırmaya başlar ve ardından yaşanan olayların Walter Bishop ile bağlantısı olduğunu saptar. Sonrasında onu bulmak için yola çıkar. Falat Walter Bishop bir akıl hastanesinde kalmaktadır. Walter’i akıl hastanesinden çıkartmak için oğlu Peter Bishop’ın iznini alması gerekmektedir. Bu nedenle Peter’ı ikna etmek için yurtdışına giden Olivia, Peter’ı ikna eder.

Sonrasında bir araya gelen bu devasa ekip, yaşanan olaylar ile bundan sonra yaşanacak olayları aydınlatmak için büyük çaba harcayacaklardır.

Fringe Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Fringe dizisi, Amerikan yapımı bilim kurgu dizisi olmakta ve 9 Eylül 2008 tarihinde FOX ekranlarında yayınlanmış bir dizidir. Bu dizi dünya genelinde çok büyük yankı yapmış bir dizidir ve 18 Şubat 2013 tarihinde final yapmıştır. Toplamda 5 sezon süren dizide 100 bölüm çekilmiştir. Fringe dizisinde bir bölüm yaklaşık 50 dakika sürmektedir.

Fringe Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Bu muhteşem bilimkurgu dizinin başrol oyuncuları: Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble, Jasika Nicole, Mark Walley, Lance Reddick, Blair Brown, Kirk Acevedo, Seth Gabel kişilerinde oluşmaktadır.

Fringe Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Ülkemizde yaygın olarak izlenen fringe dizisinin ABD’li ünlü yönetmeni J.J.Abrams’ dır. J. J. Abrams fringe dizisinin hem yönetmeni hem yapımcısı hem de senaristi olarak görev almaktadır.

Fringe Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Fringe dizisi yapımcıları sıra ile J.J. Abrams, Bryan Burk, Alex Kurtzman, Roberto Orci, J. H. Wyman, Jeff Pinkner, Joe Chappelle kişilerinden oluşmaktadır.

Fringe Dizisinin Senaristi Kimdir?

Fringe dizisinin bilim kurgu yönünden oldukça iyi olan senaryosunun senaristi: J.J. Abrams, Alex Kurtzman, Roberto Orci’ dir.

Fringe Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Günümüzde birden fazla kişi tarafından birden fazla kerelerde izlenilmekte olan, son derece ilgi gören ve sürükleyici özelliği olan fringe dizisinin IMDB puanı 8,4 ‘tür.