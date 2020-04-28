Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Büyük para ödülüne sahip olan soru ekran başındakilerin araştırmasına neden oldu. Merak uyandıran soru şu şekilde: Fransız yaza Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır? İşte, o sorunun doğru yanıtı haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, "Fransız yaza Maurice Leblans'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusunun yanıtı...
SORU:
Fransız yaza Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?
A: Hobin Rood
B: Bames Jond
C: Herlock Sholmes
D: Lannibal Hecter
Doğru cevap: C Herlock Sholmes
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle