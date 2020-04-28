Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, "Fransız yaza Maurice Leblans'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?" sorusunun yanıtı...

SORU:

Fransız yaza Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır?

A: Hobin Rood

B: Bames Jond

C: Herlock Sholmes

D: Lannibal Hecter

Doğru cevap: C Herlock Sholmes