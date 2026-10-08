FransÄ±z vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaptÄ±, tarihi kÃ¶yde restoran aÃ§Ä±yor

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YÄ±ldÄ±z ve karÄ±sÄ± Amal Clooney, ikizleri Ella ile Alexander'Ä±, Hollywood'un karmaÅŸasÄ±ndan uzakta Fransa'da bÃ¼yÃ¼tmeye karar vermiÅŸti.

Hatta Clooney Ã§ifti, daha birkaÃ§ ay Ã¶nce FransÄ±z vatandaÅŸÄ± olmaya da hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan George Clooney, bu Ã¼lkede bir de yatÄ±rÄ±m yapmaya karar verdi.

Gelen haberlere gÃ¶re 65 yaÅŸÄ±ndaki Clooney, Fransa'nÄ±n Provence bÃ¶lgesinde yer alan Cotignac adlÄ± kÃ¶yde bir Ä°talyan restoranÄ± aÃ§maya hazÄ±rlanÄ±yor.

BurasÄ± aynÄ± zamanda 9 yaÅŸÄ±ndaki ikiz Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼ttÃ¼kleri bÃ¶lgeye de Ã§ok yakÄ±n. Cotignac, tablo gibi gÃ¼zel manzarasÄ±yla da bilinen bir yer.

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Clooney'in restoranÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ilkbahar aylarÄ±nda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor. YÄ±ldÄ±z, bu yeni iÅŸinde bÃ¶lgedeki Ã¼nlÃ¼ bir otelin sahibi olan KanadalÄ± giriÅŸimci Graham Porter ile iÅŸbirliÄŸi yapacak.

Cours Gambetta 11 adresindeki Les 3 Marches adlÄ± mekanÄ±n yerinde aÃ§Ä±lacak olan restoran iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar ÅŸimdiden baÅŸladÄ±.



Ä°KÄ°Z Ã‡OCUKLARINI FRANSA'DA BÃœYÃœTÃœYORLAR

Clooney'in aÃ§mayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± restoran, 48 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Amal Clooney ile birlikte 2021'de satÄ±n aldÄ±klarÄ± Brigones yakÄ±nlarÄ±ndaki yuvalarÄ±ndan sadece 20 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor.

George ve Amal Clooney, geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda FransÄ±z vatandaÅŸÄ± olmuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift, ikiz Ã§ocuklarÄ±nÄ± Fransa'da bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Yaz aylarÄ±nÄ± da Ã§ok sevdikleri ve milyon dolarlÄ±k bir malikanelerinin bulunduÄŸu Fransa'da geÃ§iriyorlar.Â