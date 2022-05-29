Frankfurt’un 10 finalisti

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26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak festival için önceki gün Karaköy Novotel’de bir basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda festivalin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk ve Alman jüri üyeleri, festival ekibi ve sanat dünyasından isimler yer aldı.

CNN TÜRK program direktörü Yasemin Tüzemen’in fikir önderliğinde hayata geçen “Duvardaki Sesler” belgeseli finale kalan 10 film arasına

seçildi.

Hüseyin Sıtkı, 2022 yılının Yaşam Boyu Onur ödüllerini Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a, Vefa ödülünün ise Renan Fosforoğlu’na verilmesine karar verildiğini belirtti.