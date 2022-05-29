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Frankfurt’un 10 finalisti

#Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali#Nur Sürer#Menderes Samancılar
Frankfurt’un 10 finalisti

Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin finalistleri açıklandı.

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26 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak festival için önceki gün Karaköy Novotel’de bir basın toplantısı yapıldı.

Toplantıda festivalin kurucusu ve başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk ve Alman jüri üyeleri, festival ekibi ve sanat dünyasından isimler yer aldı.

CNN TÜRK program direktörü Yasemin Tüzemen’in fikir önderliğinde hayata geçen “Duvardaki Sesler” belgeseli finale kalan 10 film arasına
seçildi.

Hüseyin Sıtkı, 2022 yılının Yaşam Boyu Onur ödüllerini Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a, Vefa ödülünün ise Renan Fosforoğlu’na verilmesine karar verildiğini belirtti.

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