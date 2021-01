Fran Lebowitz kimdir? “Pretend It’s a City” belgeseliyle gündemde

Frances Ann Lebowitz, Amerikalı bir yazar, konuşmacı ve ara sıra aktör. New York Şehri duyarlılığından süzülen Amerikan yaşamı üzerine alaycı sosyal yorumlarıyla tanınır. Fran Lebowitz lisedeyken okuldan atılıyor, daha sonra da geri dönmüyor. 20 yaşında taşındığı New York’ta yaşamayı sürdüren Fran Lebowitz, o yıllarda kendisini desteklemek için temizlikçi, şoför, taksi şoförü olarak çalışıyor. 1978 yılında ilk kitabı, Metropolitan Life , yayımlandı. En son yayınlanan kitabı, New York'ta yaşayan ve Paris'e taşınmak isteyen dev pandalarla ilgili bir çocuk kitabı olan Bay Chas ve Lisa Sue Pandalarla Buluşuyor (1994) idi . O zamandan beri Lebowitz, tamamlanmamış çeşitli kitap projeleri üzerinde çalıştı.



2010 yılında Lebowitz, Halkla Konuşma belgeselinde yer aldığında yeni nesil izleyicilerle tanıştı .17 Kasım 2010'da, 16 yıllık bir aradan sonra belgeseli tanıtmak için David Letterman ile The Late Show'a geri döndü . Şaka yollu bir şekilde "yazar ablukası" olarak adlandırdığı, yıllarca süren yazarlık engelini tartıştı.