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Fragmanı 20 milyon izlendi

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#Çakallarla Dans#Çakallarla Dans 7#Murat Şeker
Fragmanı 20 milyon izlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 08:12

Türkiye'nin en uzun soluklu film serilerinden “Çakallarla Dans”ın 7’nci filminin fragmanı sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

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Fragman, kısa sürede 20 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı. Murat Şeker’in senaryosunu Ali Tanrıverdi’yle birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Çakallarla Dans 7”, yarın vizyona girecek.

Fragmanı 20 milyon izlendi

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz’ın rol aldığı film, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen ve ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişleyen Çakallar ekibinin maceralarını konu alıyor.

Fragmanı 20 milyon izlendi

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#Çakallarla Dans#Çakallarla Dans 7#Murat Şeker

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