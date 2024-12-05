Fragmanı 20 milyon izlendi

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Fragman, kısa sürede 20 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı. Murat Şeker’in senaryosunu Ali Tanrıverdi’yle birlikte yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği “Çakallarla Dans 7”, yarın vizyona girecek.

Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz’ın rol aldığı film, dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen ve ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişleyen Çakallar ekibinin maceralarını konu alıyor.