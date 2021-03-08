Fragman soru işareti bıraktı: Yasak Elma'da Şahika ölecek mi? Nesrin Cavadzade ayrılacak mı?

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinde Şahika'nın akıbeti bir kez daha gündeme geldi. Kendisine kurulan ilk tuzaktan kurtulan Şahika bu kez evinde saldırıya uğrayacak. Boynuna ilmek geçirilen Şahika'nın kurtulup kurtulmayacağı 8 Mart tarihli bölümde yanıt bulacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan Ali, Ender’in konuşması sonrası Mahmut’tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu’dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.