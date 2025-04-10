Fotoğraf paylaştı, hayranları birbirine girdi: Bu yaşa gelmişsin... Hala seni beğensinler diye bekliyorsun!

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Hepsi değil elbette ama çoğu...

Bunun için de özel eğitmenlerle egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek dışında farklı yöntemler de denerler... Estetik kliniklerin kapısını çalarlar sık sık.

Günümüzde geçen yıllara hala direndiğini göstermenin en etkili yolu da sosyal medya.

İşte sinemanın bir değil birkaç on yıllık sürecine eşine az rastların güzelliğiyle damgasını vuran oyuncu tam da böyle bir adım attı. Plajda bikinisiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Doğrusu 59 yaşında iki çocuk annesi olmasına rağmen zamana gayet iyi direnmiş görünüyordu. Ama onun bu paylaşımı, sosyal medyadaki hayranlarını ikiye böldü.

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BİKİNİLİ POZLARI TARTIŞMA YARATTI

Bu anlattığımız ünlü Brooke Shields…

Daha çocuk yaşta kamera karşısına geçtiği Pretty Baby'nin yanı sıra Endless Love, Blue Lagoon (Mavi Göl) Sahara gibi filmleriyle ve tabii ki güzelliğiyle hafızalara kazındı Shields.

1980'lerde ve 90'larda kadın güzelliğinin simgesi olarak görülen Brooke Shields, ikinci evliliğini yaptığı Chris Henchy ile mutlu bir hayat sürdürüyor. İki kızı da üniversite için evden ayrıldı. Kısacası, Shields'ın hayatında yeni bir sayfa açıldı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün plajda bikinisiyle çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. İki milyonu aşkın takipçisi de onun bu görüntülerine beğeni yağdırdı.

Ama Shields'ın paylaşımı takipçileri arasında da bir tartışma başlattı.





' FORMDA OLMASINA FORMDA.. AMA NİYE BEĞENİYE İHTİYAÇ DUYUYOR Kİ!'

Bazıları belli bir yaşa gelen ünlülerin yaş almayı kabullenmeyip hala sosyal medyadan gelecek beğenilere ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü.

Bazıları da Brooke Shields'ı kendini bu kadar iyi koruduğu için tebrik etti.

Bazı takipçileri Shields'ın yıllar geçtikçe daha erkeksi bir görünüme büründüğünü ileri sürdü.

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Bir kullanıcı "Bedeni gayet formda ve kilo vermiş. Bir zamanlar çok güzel bir çocuk yıldızdı, sonra çok güzel bir genç kız oldu. Ama şu anda iyi yaşlandığını söyleyemem" satırlarıyla fikrini dile getirdi.

Shields'ın bir diğer takipçisi "Neden bütün güzel kadınlar bunu bir tür hayat sigortası olarak görürler. Sen bir zamanlar oradaydın, bunu yaptın. Artık büyükanne yaşına geldin bunun keyfini çıkar" diye yazdı.

Güzel oyuncunun başka bir takipçisi de "Harika görünüyor... Ama yine de bu yaşında, kendini iyi hissetmek için başkalarının beğenisine ihtiyaç duymak üzücü" diye yazarak fikrini belli etti.

genel olarak bakıldığında takipçileri ve hayranları, yüzünde biraz zayıflıktan biraz da yaş almaktan kaynaklanan değişim dışında Brooke Shields'in gayet iyi göründüğünü savundu.

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Shields'in paylaşımları sosyal medyada büyük beğeni topladı.





Ama takipçileri arasında tartışmaya da neden oldu.





YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Aslına bakılırsa Brooke Shields, bir süredir yüzündeki bu değişim nedeniyle gündeme geliyor.

1.82'lik boyuyla Hollywood'un en uzun yıldızlarından biri olan Shields, sanki hiç çocuk dünyaya getirmemiş ya da hiç yaş almamış gibi gayet formda görünüyor.

Ama yaşını ele veren bir ayrıntı var ki gözden kaçacak türden değil. Shields'ın o efsane güzellikteki yüzü usul usul geçip giden yıllara direnemez hale geldi. Yüzündeki kırışıklıklar, boyun bölgesindeki sarkmalar artık saklanacak gibi değil çünkü.

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Shields, kimi zaman taktığı gözlüklerle göz çevresindeki kırışıkları gizliyor. Ama onun en etkili makyajı yüzüne yayılan, yılların hiç etkilemediği gülümsemesi.

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ESTETİK YAPTIRMAYI BIRAKTI

1980'li ve 90'lı yılların sinema dünyasına damgasını vuran Shields, aslına bakılırsa birçok meslektaşının aksine sık sık estetik yaptırmaya pek sıcak bakmıyor. Kendini doğal sürece bıraktığını daha önce itiraf etmişti zaten.

Hatta 2019 yılında bir kez yüzüne estetik müdahale yaptıran ama sonuçtan memnun olmayan Shields, bu yüzden bu konuda daha temkinli davrandığını da saklamamıştı.





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'ESKİ FOTOĞRAFLARA BAKMAK YÜREK SIZISI'

Aradan geçip giden yıllara rağmen yüzündeki kırışıklıklarla bile hala güzel görünen Brooke Shields, bundan bir süre önce verdiği bir röportajda, en çok eski fotoğraflarına bakmanın kendisine "yürek sızısı" verdiğini itiraf etmişti.

Shields, o dönemde, elinde imkan olsa en azından bir 10 yıl öncesine dönmek istediğini de belirtmişti.

Ancak Shields, yine de hayatından memnun olduğunu da sözlerine eklemişti. Güzel oyuncu "Güldüğü zaman göz kenarlarının kırıştığını" söyleyerek "Ama böyle olmaması için gülmeyecek de değilim" demişti.





İlk evliliğini 1997 ile 1999 arasında dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapan Shields, 2001'den bu yana Chris Henchy ile evli.





Güzel yıldızın bu evlilikten artık ikisi de üniversitede okuyan 18 yaşında Grier Hammond ve 21 yaşında Rowan Francis (sağda) adında iki tane kızı var.