Fotoğraf albümü şimdiden dolmuş… Yeni sevgiliye aşkını ilan etti

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Victoria's Secret'ın 43 yaşındaki meleği Alessandra Ambrosio, bir süredir gizlice aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle bu ayın hemen başında el ele yakalanmıştı.

Victoria's Secret'ın 43 yaşındaki meleği Alessandra Ambrosio yeni bir aşka yelken açtı

ÖNCE EL ELE ORTAYA ÇIKTILAR

Ambrosio, yeni erkek arkadaşı Buck Palmer'a olan aşkını sosyal medya hesabından yaptığı coşkulu bir doğum günü kutlamasıyla ilan etmiş oldu.

Avustralyalı ünlü bir mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer, bir başka Victoria’s Secret modeli olan Jessica Hart'ın kız kardeşi Ashley Hart'la evliydi.

Alessandra Ambrosio'nun yeni aşkı 2017'de boşanmıştı

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Alessandra, her ikisi de 2000'li yıllarda Victoria's Secret modelleri olarak ün kazanan Avustralyalı model Jessica Hart’la yıllar boyunca omuz omuza çalışmıştı.

Buck Palmer ve Ashley Hart 2017'de sadece iki yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırmıştı. Kendisi de bir model olan Ashley Hart boşandıktan sonra “Kalbim kırık, 30’umdan önce boşanmış olabileceğimi asla hayal edemezdim” demişti.

Ünlü modelin paylaştığı fotoğrafların bolluğuna bakılırsa bu gizli kapaklı aşk epeydir devam ediyormuş

Alessandra Ambrosio ve Buck Palmer ilk olarak aralık ayının başında Miami'deki Art Basel'de düzenlenen bir partiye el ele gelerek aşklarını kamuoyuna açıkladılar.

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Bundan sadece iki hafta sonra ise Alessandra Ambrosio, yeni sevgilisiyle çekilmiş bir dizi fotoğrafını paylaşıp Buck'a aşk dolu bir doğum günü mesajı yollayarak ilişkilerinin ciddileşmekte olduğunu ima etmiş oldu.

Ambrosio Buck Palmer'la olan ilişkisini paylaştığı aşk dolu doğum günü kutlamasıyla ilan etti

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Brezilyalı modelin aşk hayatı da epey hareketli oldu. İş insanı Jamie Mazur ile 2008'den 2018'e kadar nişanlı kalan Alessandra Ambrosio’nun bu ilişkiden 16 yaşında Anja adında bir kızı ve 12 yaşında Noah adında bir oğlu var.

Ambrosio geçmişte Nicolo Oddi, Richard Lee, Marcelo Boldrini ve Giovani Borghetti ile de önemli ilişkiler yaşadı ve en son bu yılın başlarında Buck ile ilişkisi ortaya çıkmadan önce Alexander Smurfit ile birlikteydi.

EN "KIDEMLİ" MELEKLERDEN BİRİYDİ

Alessandra Ambrosio, Victoria's Secret'la en uzun süre çalışan modellerden biriydi ve markanın ünlü defilesinde 15'ten fazla kez podyumda yürüdü.

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Ünlü model Victoria's Secret Fashion Show'da ilk kez 2000 yılında Tyra Banks ve Gisele Bündchen ile birlikte yer aldı. Bir süredir yapılmayan bu ünlü defile 2024’te sürpriz şekilde geri döndüğünde Alessandra Ambrosio da markayla özdeşleşen diğer meslektaşlarıyla birlikte podyumda yerini almıştı.