Forrest Gump filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Forrest Gump oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Forrest Gump filmi mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer almaktadır. Bu film 1986 tarihinde Winston Groom yazdığı romandan etkilenilerek çekilmiş ve sonrasında 1994 tarihinde romantik ve komedi-drama dalında sinemaya girmiş bir filmdir.

Forrest Gump filminin konusu nedir?

Düşük I.Q. seviyesine sahip bir genç olan Forrest Gump Jenny adında bir kız ile tanışır ve o kıza aşık olur. Forrest Gump öğrenme güçlüğü çeken bir gençtir ve zamanla Elvis Presley, Nixon’ın da aralarında olduğu tarihi kişiler ile tesadüfen tanışır ve 50’li yıllar ile 70’li yılların sonuna kadar bazı olaylar gelişmektedir. Yine tamamen tesadüf eseri olarak Forrest Gump Vietnam savaşı ile Amerikan tarihinin bazı önemli olaylarına şahittir. Ancak bilmeden yaptığı şeylerin önemli sonuçlarının bulunduğunda haberi yoktur. Forrest Gump öğrenme güçlüğü ile birlikte atletik olarak oldukça başarılı yeteneklere sahiptir. Film, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'da 1993 yılı sonlarına doğru çekilmiştir.

Forrest Gump filmi oldukça değerli bir film olup pek çok ödül almıştır. Akademi Ödülleri kapsamında en iyi görüntü, en iyi yönetmen, en iyi aktör, en iyi film efektleri dallarında ödüller almıştır.

Forrest Gump Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu muhteşem film toplamda 1 sezondur. Bu film 2 saat 15 dakika sürmektedir.

Forrest Gump Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Forrest Gump filminin başrol oyuncusu Tom Hanks’dir. Efsane oyuncu Tom Hanks filme yüksek bir izlenebilirlik katmıştır. Ayrıca diğer oyuncular Robin Wright Penn, Sally Field, Gary Sinise ve Mykelti Williamson’dan oluşmaktadır.

Forrest Gump Filmi Yönetmeni Kimdir?

Film sektöründe oldukça ünlü olan bu filmin yönetmeni Robert Zemeckis’ dir.

Forrest Gump Filmi Yapımcısı Kimdir?

Forrest Gump filminin yapımcı kadrosu mükemmeldir. Yapımcı kadrosunda bulunan kişiler: Wendy Finerman, Steve Starkey, Charles Newirth ve Steve Tisch kişilerinden oluşmaktadır.

Forrest Gump Filmi Senaristi Kimdir?

Mükemmel bir senaryoya sahip olan bu filmin senaristi Winston Groom ve Eric Roth’dur.

Forrest Gump Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Hemen hemen her yaştan insan tarafından son derece ilgi görerek izlenen bu filminin IMDB puanı 8.8 ‘dir. Forrest Gump filmi bu imdb puanı için verilen oyları sonuna kadar hak etmiş bir filmdir.

Forrest Gump Filmi Bütçesi Ne Kadardır?

Bu kaliteli filmin çekimindeki bütçesi 55 milyon dolardır.

Forrest Gump Filmi Hasılatı Ne Kadardır?

Forrest Gump filmi tüm dünyada toplam hasılat olarak 677.386.686 Amerikan doları tutmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandığında büyük ölçüde övgü alan bu film Kuzey Amerika'da yayınlandığı yıl en yüksek hasılata ulaşmış iyi bir ticari başarı sağlamıştır.