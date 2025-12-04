Formula 1'de Demet rüzgarı

Haberin Devamı

KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Eşref Rüya”da Nisan karakterine hayat veren güzel oyuncu Demet Özdemir’e, yeni pozlarıyla Instagram’da yorum yağdı.

Moda ve sanat dergisi Based İstanbul, Özdemir’in özel çekimlerini Katar Doha Formula 1 yarışlarında gerçekleştirdi. Oyuncu, keyifli geçen yarışı da izledi ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Özdemir’in fotoğrafları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. ‘Demet’ yazılı montuyla da dikkat çeken Demet Özdemir’e “Eşref Tek, Demet de tek” yorumları yapıldı.

Oyuncu, Doha Formula 1 yarışlarında hayranlarının da kıskacındaydı. Özdemir, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri geri çevirmedi.

Demet Özdemir , ilk defa Formula 1 yarışlarını izlediğini ve araba kullanmayı çok sevdiğini söyledi:

“Hız tutkum yok. Hızdan izlerken sadece keyif aldım. Formula izlemek başka bir şeymiş.”

Özdemir’in desteklediği Williams Racing’den Carlos Sainz Jr., yarışı üçüncü sırada bitirdi. Setinin izin gününde Doha’ya giden oyuncu, sabah 07.30’da İstanbul’a indi.

Özdemir, sabah 09.30’da ise “Eşref Rüya”nın setine yetişti. Oyuncu, set programına göre bu hafta sonu Abu Dabi’de gerçekleşecek Formula 1 yarışlarını da izlemeyi planlıyor.