Fokus filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Fokus filmi oyuncu kadrosu

Fokus filmi televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Fokus filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Will Smith, Margot Robbie, Adrian Martinez gibi isimler yer alıyor. İşte konusu ve detaylar...

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI

Margot Robbie – Jess Barrett

Will Smith – Nicky

Rodrigo Santoro – Garriga

Adrian Martinez – Farhad

Gerald McRaney - Owens

FOKUS FİLMİ KONUSU

Acar dolandırıcı Nicky’nin, bir yandan acemi Jess'e işin inceliklerini öğretirken, diğer yandan da genç kadını tedirginlik verici bir şekilde yaklaşma girişimi başarısız bir biçimde sonlanır. Nicky ilişkiyi birden bire keserek Jess’ten uzaklaşma kararı alır. Üç yıl sonra, Jess, artık başarılı bir femme fatale olmuş ve Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları camiasında sözü geçen biri haline gelmiştir. Jess, Nicky'nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst eder ve Nicky’nin dünyasını karartır.

Will Smith’in acemi dolandırıcı Jess'e karşı duygular besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky'yi canlandırdığı film, aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapıyor.