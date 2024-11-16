Fiyatı dudak uçuklattı: Ekmek değil çanta

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1000 dolara (34 bin lira) satılan Moschino marka çantadan alan Rachel Araz’ın “Baget ekmek şahsi meselemdir” notuyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı:

“Trabzon ekmeği olsaydı daha kullanışlı olurdu”, “Muhtaç olmak istediğim o kuru ekmek”, “Herkes kendi ekmeğinin peşinde”.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sakiler’e 15 şarkı

Kenan Doğulu ve Sakiler grubu üyeleri önceki akşam Sur Balık Restoran’da bir araya geldi.

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Bu özel buluşmanın altından, müzikseverleri heyecanlandıracak bir proje çıktı. Sakiler’in Kenan Doğulu’dan 15 şarkı aldığı öğrenildi. Grup, çalışmalarını önümüzdeki günlerde müzik dünyasına sunacak. Şarkılar, özel bir lansmanla paylaşılacak. (Sayit DURMAZ)

Üst düzey başarı

Harika Uygur, başrolü Haluk Bilginer, Ethan Kai ve Yasemin Allen’in paylaştığı “The Turkish Detective” (Türk Dedektif) dizisinin cast direktörü olarak önemli bir ödüle aday gösterildi. Uygur, Casting Society of America (CSA) tarafından 40’ıncısı düzenlenecek Artios Ödülleri’ne aday oldu.

Prestijli ödüle aday gösterildiği için onur duyduğunu dile getiren Harika Uygur, “Casting direktörleri için en üst düzey başarıyı temsil eden Artios Ödülü’ne aday olmak paha biçilemez” dedi. Uygur, 12 Şubat 2025’te New York’ta düzenlenecek ödül törenine katılacak.

‘Araf’ ülkesine yolculuk başlıyor

BKM’nin heyecan uyandıran yeni prodüksiyonu “Bir Mor ve Ötesi Müzikali: Araf” için geri sayım başladı. Afişi ve prova görüntüleri paylaşılan müzikal, 25 Kasım’da perde açacak. Sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde seyirciyle buluşacak müzikalin ilk üç temsilinin biletleri tükendi.

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Yönetmenliğini Ömer Fırat Köker’in üstlendiği, Mor ve Ötesi şarkıları ile Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’i birleştiren müzikalde Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan, Canan Ergüder ve Beyti Engin rol alıyor.

Keşke daha bencil olsaydım

Hande Doğandemir, tek çocuk olmasına rağmen bencil olamadığını söyledi ve ekledi: “Keşke biraz bencil olabilseydim. İnsanları çok düşünüyorum.”

Hande Doğandemir, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” konuk oldu. Doğandemir, karşısındaki kişileri kendinden daha çok düşündüğünü belirtti: “Keşke biraz bencil olabilseydim. Ailem tek çocuk olup bencil olmamam için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu.”

Oyuncu, 14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın kızı olduğunu söyledi ve ekledi: “Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum.”