FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

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Asıl adı Force of Nature olan Fırtınalı Soygun filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2020 yılında vizyona giren başarılı filmin en dikkat çeken oyuncusu Mel Gibson, Ray Barrett rolüyle hayranların karşısına çıkıyor. İşte Fırtınalı Soygun oyuncuları ve konusu...

FIRTINALI SOYGUN KONUSU

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN OYUNCULARI

Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları arasında Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas, Kate Bosworth, Stephanie Cayo gibi değerli isimler yer alıyor.

FIRTINALI SOYGUN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

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Mel Gibson'un başrolünü üstlendiği Fırtınalı Soygun filmi 16 Kasım 2021 Salı akşamı ATV ekranlarında saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.