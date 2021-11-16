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FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

#Fırtınalı Soygun#Fırtınalı Soygun Filmi#Fırtınalı Soygun Oyuncuları
FIRTINALI SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR

Yönetmenliğini Michael Polish'in yaptığı aksiyon- dram filmi Fırtınalı Soygun'un, orjinal adı Force of Nature'dır. Bu akşam ekranlarda izleyicisiylele buluşacak olan 2020 yapımı Fırtınalı Soygun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Fırtınalı Soygun filmi özeti ve hakkında merak edilenler...

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Asıl adı Force of Nature olan Fırtınalı Soygun filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2020 yılında vizyona giren başarılı filmin en dikkat çeken oyuncusu Mel Gibson, Ray Barrett rolüyle hayranların karşısına çıkıyor. İşte Fırtınalı Soygun oyuncuları ve konusu...

FIRTINALI SOYGUN KONUSU

Büyük bir soygun planlayan bir çete, kasırga tüm şehri ele geçirdiğinde harekete geçer. Suçluların bir binayı istila etmesinin ardından olay yerine gelen polisler, binada oturan insanların tahliye edilmesini planlar. Ancak kasırga olması insanların tahliye edilmesini de riskli bir hale getirir. İnsanların tahliye edilmesini reddeden bir polis dedektifi, onları korurken hırsızlarla zorlu bir savaşa girişir.

FIRTINALI SOYGUN OYUNCULARI

Fırtınalı Soygun filmi oyuncuları arasında Emile Hirsch, Mel Gibson, David Zayas, Kate Bosworth, Stephanie Cayo gibi değerli isimler yer alıyor.

FIRTINALI SOYGUN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

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Mel Gibson'un başrolünü üstlendiği Fırtınalı Soygun filmi 16 Kasım 2021 Salı akşamı ATV ekranlarında saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak.

 

 

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