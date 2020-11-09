Fırıncının Karısı filmi nerede çekiliyor? Fırıncının Karısı oyuncuları kimler?

Fırıncının Karısı filmi 17 Eylül 2019 yılında vizyona girdi. Fırıncının Karısı’nın başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran paylaşıyor, üçlüye kadroda Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur eşlik ediyor.

FIRINCININ KARISI KONUSU

Kendi halinde bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir.

Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi?



Fırıncının Karısı'nda yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, film aslında Sarıyer’den Üsküdar’a, İstanbul’un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı’da geçtiği havası verilmek istemiş.