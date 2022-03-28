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Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi? Fırıncının Karısı filmi oyuncuları ve konusu

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Fırıncının Karısı filmi nerede çekildi Fırıncının Karısı filmi oyuncuları ve konusu

Fırıncının Karısı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sıradan bir hayat süren Mustafa ve Ferdane'nin bir anda hayatının değişme hikayesinin anlatıldığı Fırıncının Karısı filmi nerede çekiliyor merak konusu oldu. İşte, Fırıncının Karısı oyuncuları, konusu ve merak edilenler...

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2019 yapımı yerli komedi filmi Fırıncının Karısı filmi başrollerinde Büşra Pekin, Alper Kul gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Fırıncının Karısı filmi nerede çekiliyor, konusu nedir? İşte, Fırıncının Karısı oyuncuları ve merak edilenler...

FIRINCININ KARISI FİLMİ KONUSU

Kendi halinde bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir.

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FIRINCININ KARISI OYUNCULARI

Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği filmin başrollerini Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran paylaşıyor, üçlüye kadroda Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin ve Ayça Koptur eşlik ediyor.

FIRINCININ KARISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı'nda yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, Film aslında Sarıyer’den Üsküdar’a, İstanbul’un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı’da geçtiği havası verilmek istemiş.

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