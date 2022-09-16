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Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum!

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#Fırat Tanış#Oyuncu#Ahmet Mümtaz Taylan
Fırat Tanış: Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 08:06

Fırat Tanış katıldığı televizyon programında alkol itirafında bulundu. Bir süre alkol tedavisi gördüğünü anlatan ünlü oyuncu, “Alkol tedavisi olmasaydım kim bilir nerede olurdum” diye konuştu.

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Fırat Tanış, NTV’de Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu “Empati” programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlatıp, “Tedavi görmeseydin yine aynı yerde olabilir miydin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki.”

EVLAT SAHİBİ OLMAK İÇİN EVLENMEK ŞART DEĞİL

Tanış “evlat sahibi olabilmek için evlenmek ve biyolojik bağ şart mı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Şart değil. İnsanlara aile demek için de, kendi bağından olmayan topluluklara insan ailem diyebilir.”

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Annem ve babam terzi

Fırat Tanış, çocukluk yıllarını anlattı: “Benim annem ve babam terzidir. Babamla İstanbul’daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım. Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Demiryolu Kampı’na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı.”

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