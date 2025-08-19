×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Fırat Çelik komutan rolünde

Güncelleme Tarihi:

#Fırat Çelik#Bak Postacı Geliyor#Yüksel Aksu
Fırat Çelik komutan rolünde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 08:44

Fırat Çelik, “Bak Postacı Geliyor” filmi için kamera karşısına geçti.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu yapımda ‘Cahit Komutan’ rolünü canlandırdı. Cahit Komutan ile Ozan Akbaba’nın canlandırdığı Osman karakteri filmde aynı kıza âşık oluyor ve sevdaları uğruna kıyasıya bir rekabete girişiyor.

Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği “Bak Postacı Geliyor”da başrolü Ozan Akbaba ve Deniz Barut paylaşıyor. Hikâyesi 1960’larda bir Ege kasabasında geçen filmde Fikret Kuşkan, Ali Seçkiner Alıcı, Mazhar Alanson, Müfit Kayacan ve Kutsi de rol alıyor. Poll Films etiketli film, 2026’da vizyona girecek.


Haberle ilgili daha fazlası:
#Fırat Çelik#Bak Postacı Geliyor#Yüksel Aksu

BAKMADAN GEÇME!