Fırat Çelik komutan rolünde

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu yapımda ‘Cahit Komutan’ rolünü canlandırdı. Cahit Komutan ile Ozan Akbaba’nın canlandırdığı Osman karakteri filmde aynı kıza âşık oluyor ve sevdaları uğruna kıyasıya bir rekabete girişiyor.



Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği “Bak Postacı Geliyor”da başrolü Ozan Akbaba ve Deniz Barut paylaşıyor. Hikâyesi 1960’larda bir Ege kasabasında geçen filmde Fikret Kuşkan, Ali Seçkiner Alıcı, Mazhar Alanson, Müfit Kayacan ve Kutsi de rol alıyor. Poll Films etiketli film, 2026’da vizyona girecek.





