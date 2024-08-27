×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Fındık İşi 2 oyuncuları ve karakterleri: Fındık İşi 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

Güncelleme Tarihi:

#Fındık İşi 2#Fındık İşi 2 Konusu#Fındık İşi 2 Oyuncuları
Fındık İşi 2 oyuncuları ve karakterleri: Fındık İşi 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 14:23

Fındık İşi 2 TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Cal Brunker tarafından yönetilen ve Brunker, Bob Barlen ve Scott Bindley tarafından yazılmış ve yaklaşmakta olan bir bilgisayar animasyon komedi filmi Fındık İşi 2 oyuncuları ve karakterleri ile merak ediliyor. Peki, Fındık İşi 2 konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Fındık İşi 2 gösterime giriş tarihi...

Haberin Devamı

Orijinal adı The Nut Job 2 olan Fındık İşi 2 TRT1'de yayınlanacak. Fındık İşi 2 karakterleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Film 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin oyuncuları arasında Will Arnett, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Bobby Moynihan, Bobby Cannavale ve Peter Stormare yer alıyor. İşte Fındık İşi 2 konusu ve karakterleri...

FINDIK İŞİ 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Will Arnett, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Bobby Moynihan, Bobby Cannavale ve Peter Stormare yer alıyor.

Fındık İşi 2 oyuncuları ve karakterleri: Fındık İşi 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi

FINDIK İŞİ 2 KARAKTERLERİ

Haberin Devamı

Surly (Will Arnett)
Mr. Feng (Jackie Chan)
Mayor Muldoon (Bobby Moynihan)
Andie (Katherine Heigl)
Precious ( Maya Rudolph)
Young Surly (Justin Felbinger)
Heather (Isabela Merced)
Mole (Jeff Dunham)
Johnny ( Joe Pingue)
Tom Kenny (Buddy)
Bobby Cannavale (Frankie)

FINDIK İŞİ 2 KONUSU NEDİR?

Surly (Will Arnett) ve park hayvanları Oakton City'in çarpık belediye başkanının (Bobby Moynihan) Liberty Park'ı tehlikeli bir eğlence parkıyla değiştirmesini önlemek için bir araya gelmelidir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fındık İşi 2#Fındık İşi 2 Konusu#Fındık İşi 2 Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!