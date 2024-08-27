Fındık İşi 2 oyuncuları ve karakterleri: Fındık İşi 2 filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

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Orijinal adı The Nut Job 2 olan Fındık İşi 2 TRT1'de yayınlanacak. Fındık İşi 2 karakterleri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Film 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin oyuncuları arasında Will Arnett, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Bobby Moynihan, Bobby Cannavale ve Peter Stormare yer alıyor. İşte Fındık İşi 2 konusu ve karakterleri...

FINDIK İŞİ 2 OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Will Arnett, Gabriel Iglesias, Jeff Dunham, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Jackie Chan, Bobby Moynihan, Bobby Cannavale ve Peter Stormare yer alıyor.

FINDIK İŞİ 2 KARAKTERLERİ

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Surly (Will Arnett)

Mr. Feng (Jackie Chan)

Mayor Muldoon (Bobby Moynihan)

Andie (Katherine Heigl)

Precious ( Maya Rudolph)

Young Surly (Justin Felbinger)

Heather (Isabela Merced)

Mole (Jeff Dunham)

Johnny ( Joe Pingue)

Tom Kenny (Buddy)

Bobby Cannavale (Frankie)

FINDIK İŞİ 2 KONUSU NEDİR?

Surly (Will Arnett) ve park hayvanları Oakton City'in çarpık belediye başkanının (Bobby Moynihan) Liberty Park'ı tehlikeli bir eğlence parkıyla değiştirmesini önlemek için bir araya gelmelidir.