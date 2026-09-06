×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Finalistler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Adana Altın Koza Film Festivali#Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması#Zuhal Olcay
Finalistler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 11:39

ADANA Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması finalistleri açıklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Beşi dünya prömiyeri olmak üzere 10 film, 16 kategoride verilecek Altın Koza Ödülleri için yarışacak. Ali Özel’in ‘Beklenti’, Tunç Şahin’in ‘Canavar’, Miraç Atabey’in ‘Moda Evlilik’, Sinan Biçici’nin ‘Patates Kızartması’ ve Muzaffer Mehmet Çağlar’ın ‘Varlık’ filmleri festivalde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Finalistler belli oldu

Yarışmadaki diğer filmler ise ‘Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’, ‘Günyüzü’, ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’, ‘Ölü Köpekler Isırmaz’ ve ‘Bir Arada Yalnız’. Başkanlığını Zuhal Olcay’ın yaptığı jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi yer alıyor. Ödüller, 3 Ekim’de sahiplerini bulacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Altın Koza Film Festivali#Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması#Zuhal Olcay

BAKMADAN GEÇME!