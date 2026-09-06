Finalistler belli oldu

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Beşi dünya prömiyeri olmak üzere 10 film, 16 kategoride verilecek Altın Koza Ödülleri için yarışacak. Ali Özel’in ‘Beklenti’, Tunç Şahin’in ‘Canavar’, Miraç Atabey’in ‘Moda Evlilik’, Sinan Biçici’nin ‘Patates Kızartması’ ve Muzaffer Mehmet Çağlar’ın ‘Varlık’ filmleri festivalde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Yarışmadaki diğer filmler ise ‘Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’, ‘Günyüzü’, ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’, ‘Ölü Köpekler Isırmaz’ ve ‘Bir Arada Yalnız’. Başkanlığını Zuhal Olcay’ın yaptığı jüride Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Erdem Tepegöz, Nilgün Öneş, Gökhan Tiryaki ve Ayça Çiftçi yer alıyor. Ödüller, 3 Ekim’de sahiplerini bulacak.