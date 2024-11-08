×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Filmlerle anılıyor

Güncelleme Tarihi:

#D-Smart GO#Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk#Cumhuriyet Kadınları
Filmlerle anılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 09:48

Dijital yayın platformu D-Smart GO, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86’ncı yıl dönümünde ona özel oluşturulan bir kategoriyle anıyor.

Haberin Devamı

Özel yapımlar, ‘193∞’ kategorisinde yer alacak. ‘Cumhuriyet Kadınları’, ‘Vatanım Sensin’, ‘Beni Hatırlayınız’, ‘Taş Mektep’, ‘Son Umut’, ‘Anafartalar Mustafa Kemal Yolu’, ‘Zafer Anıtı’ ve ‘120’ gibi izleyenleri duygulandıracak birçok yapım seyirciyle buluşacak.

Filmlerle anılıyor



Kategoride bulunan; ‘Mustafa Kemal’in Sofya Yılları’, ‘Sarıkamış Çocukları’, ‘Veda’, ‘Çanakkale 1915’, ‘Çanakkale Zafere Selam Belgeseli’, ‘Çanakkale Yolun Sonu’ ve ‘Zaferi Yaşatan Şarkılar’ da milli mücadele ruhunu yeniden yaşatacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#D-Smart GO#Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk#Cumhuriyet Kadınları

BAKMADAN GEÇME!