Filmlerle anılıyor

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Özel yapımlar, ‘193∞’ kategorisinde yer alacak. ‘Cumhuriyet Kadınları’, ‘Vatanım Sensin’, ‘Beni Hatırlayınız’, ‘Taş Mektep’, ‘Son Umut’, ‘Anafartalar Mustafa Kemal Yolu’, ‘Zafer Anıtı’ ve ‘120’ gibi izleyenleri duygulandıracak birçok yapım seyirciyle buluşacak.

Kategoride bulunan; ‘Mustafa Kemal’in Sofya Yılları’, ‘Sarıkamış Çocukları’, ‘Veda’, ‘Çanakkale 1915’, ‘Çanakkale Zafere Selam Belgeseli’, ‘Çanakkale Yolun Sonu’ ve ‘Zaferi Yaşatan Şarkılar’ da milli mücadele ruhunu yeniden yaşatacak.