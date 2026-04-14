Film setinde kaza sonucu katil olmuştu… Usta oyuncu yıllardır bunalımdan çıkamadı: Artık çalışamıyorum, emekli olmak istiyorum

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 15:23

Hem başrolünde oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmi için büyük heyecan yaşıyor, çekimlerde ekip arkadaşlarıyla mutlu pozlar veriyordu. Çekimler devam ederken yaşanan trajedi birçok hayatı altüst edip sonsuza kadar değiştirecekti…

Hollywood’un yıldız isimlerinden Alec Baldwin, "Rust" filminin çekimleri sırasında filmin görüntü yönetmenini elinde tuttuğu silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla vurmuş ve ölümüne neden olmuştu.

21 Ekim 2021'de New Mexico'daki Bonanza Creek Çiftliği'nde gerçekleşen ve sinematograf Halyna Hutchins'in ölümüyle sonuçlanan olayda Alec Baldwin'in elindeki silahın bir prova sırasında ateş alması sonucu Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı.

Yıllar süren mahkeme sürecinden sonra Temmuz 2024'te, mahkemenin hakimi savcılığın hukuk ekibinden delilleri gizlediğine karar verdikten sonra, 68 yaşındaki Baldwin'e karşı açılan kasıtlı olmayan cinayet davasını düşürdü.

Usta aktör davalardan aklandı ve hapse girmesine gerek kalmadı ancak olayın üstünden 5 yıl geçmesine rağmen taşıdığı vicdan yükü hiç azalmadı…

Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında samimi açıklamalarda bulunan Alec Baldwin 2021’de yaşanan bu trajediden sonra aslında kendini hiç toparlayamadığını ve artık çalışmak istemediğini itiraf ederken “Emekli olmak istiyorum" dedi.

Yaşanan bu acının kariyerine bakış açısını tamamen değiştirdiğini söyleyen usta aktör “Halyna Hutchins'in film setinde öldürüldüğü bir olay, bir trajedi yaşadık ve bununla başa çıkmak inanılmaz derecede zordu. Durum çok acı verici olduğu için, evde çok zaman geçirdim. Üç buçuk yıl boyunca çocuklarımla evdeydim. Neredeyse hiç çalışmadım” dedi.

Yıllarca evde durduktan sonra duruma alıştığını ve artık evden çıkmak bile istemediğini söyleyen yıldız isim “Gerçekten istemiyorum. Emekli olup çocuklarımla evde kalmak istiyorum” diyor.

Kim Basinger’la olan evliliğinden doğan kızı Ireland Baldwin çoktan anne olup usta aktörü dede yapmıştı. Alec Baldwin’in 2012’de evlendiği ikinci karısı Hilaria Baldwin’den de Carmen Gabriela Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles, Romeo Alejandro David, Eduardo Pao Lucas, María Lucía Victoria ve 2 yaşındaki Ilaria Catalina Irena adında 7 çocuğu var.

Ailesi giderek genişleyen ünlü oyuncu ilerleyen yaşıyla birlikte giderek daha az filmde oynamaya başlamış, son filmi Rust’a umut bağlamışken yaşananlar yüzünden maddi olarak daha da büyük bir sıkıntıya düşmüştü.

Alec ve Hilaria Baldwin 7 çocuklu hayatlarını anlatan bir reality şova imza atmış, bu şekilde yeniden popülerlik ve para kazanacaklarını düşünürken programın ilgi görmeyip yayından kalkmasıyla kendilerini sıkıntılı bir durumda bulmuşlardı.

