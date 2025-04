Film setinde aralarında bir çekim doğmuştu... 'Onu görür görmez çocuklarımız olmasını istedim'

Haberin Devamı

Sizi bilemeyiz ama gösteri dünyasında gerçekten de eşlerini ilk görüşte aşka düşen ve hatta evlenmeyi başaranlar da var.

Bu evlilikler bazen kısa sürse de bazen de ömür boyu bir çatı altında yaşıyor çiftler. Gelin eşine ilk görüşte aşık olan bu ünlülere bir bakalım ve öykülerini kısaca hatırlayalım....





DAHA TANIDIĞI İLK GECE EVLENME TEKLİF ETTİ

Böylesine ilk görüşte başlayıp sonra da güçlü bir şekilde devam eden büyük aşklardan birinin kahramanları da ünlü oyuncu Andy Garcia ile karısı Marivi Lorido Garcia.

Onların tanışması ve evliliği de kelimenin tam anlamıyla bir film ya da masal gibi.

Garcia ile Marivi'nin evlilikleri 1982'de başladı ama tanışıklıkları bunun da yıllar öncesine dayanıyor. Onlar birbirlerini ilk kez bir partide gördüler.

Andy Garcia; karısıyla tanıştığında neler hissettiğini bir röportajında şöyle anlatmıştı: "İlk görüşte aşktı... Sanki yıldırım çarpması gibiydi. O gece onu görür görmez ayaklarım yerden kesildi. Tanıştığımızda onun hayatımın kadını olduğu çok açıktı."

Çiftin öyküsü bu kadar da değil. Andy Garcia, daha Marivi ile tanıştığı ilk gece ona evlenme teklif etti... Tabii ki karşısındaki genç kadın bunu çok da ciddiye almadı. Ama sonra onun aslında ne kadar ciddi olduğunu anladı... Çift evlendi... Yuvaları, çocukları ve torunlarıyla giderek büyüdü.

Garcia, daha ilk tanıştıkları gece karısına evlenme teklif etti. Elbette ilk anda Marivi onu ciddiye almadı. Çift, 1982 yılından bu yana evli.





'AŞK BÖCEĞİ' ÖNCE ONU ISIRDI

Nick Jonas ve Priyanka Chopra 2018 yılında dillere destan bir dizi törenle evlendiler. Ama onların hikayesi de bir anda başladı. 'Aşk böceği'nin ilk ısırdığı kişi ise Jonas oldu.

Nick Jonas daha Chopra'yı görür görmez onun hayatının geri kalanını birlikte geçireceği kişi olduğunu anladı... Her şey bir anda olup bitti bir başka deyişle.

Priyanka Chopra o anları düğünden sonra verdiği bir röportajda şöyle anlattı: " "Zaman durmuş gibiydi. Ayrıca çok yakışıklıydı ve onu tanımıyordum. ... Gerçekten bir filmdeki sevimli bir karşılaşma gibiydi. Sadece elimi tuttu ve ben arkamı döndüm ve takım elbise giymişti ve dizlerinin üzerine çöktü ve sanırım zaman durdu."

Çiftin bir partide tanıştığını da ekleyelim. Şimdi minik kızlarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyorlar.





İKİ KEZ BOŞANIP AŞKA DA EVLİLİĞE DE TÖVBE ETMİŞTİ

Artık birlikte kızlarını büyüten Kaley Cuoco ile meslektaşı Tom Pelphrey de bir galada tanışıp daha ilk anda birbirlerinden etkilendiler.

Öyle ki daha önce iki başarısız evlilik geçiren Cuoco bile hayatına bu genç adamı almaktan çekinmedi.

Hatta çift bir süre önce nişanlandı bile. Cuoco, sevgilisini ilk gördüğü anda hissettiklerini ise şöyle anlatmıştı: " Büyülüydü, harikaydı... Sanki melekler şarkı söylüyordu."

Görünüşe göre Kaley Cuoco'nun zihninde şarkı söyleyen o melekler daha uzun süre bunu sürdürecek.

Kaley Cuoco, daha önce iki kez boşandığı için evlenmeyi pek düşünmüyordu. Ama sonunda sevgilisinin evlenme teklifine direnmedi ve onunla nişanlandı.

ONDAN ÇOCUKLARI OLMASINI İSTEDİ

Böylesine bir anda aşka düşen çiftlerden biri de Ryan Gosling ve Eva Mendes.

Ünlü çift, takvimler 2012 yılını gösterirken birlikte rol aldıkları filmin setinde tanıştılar. Mendes, Gosling'den yedi yaş büyüktü. Ama bunun gerçekten de hiçbir önemi yoktu. Çünkü aralarında, eşine az rastlanır bir çekim doğdu.

Öyle ki daha 30'lu yaşlarının ilk yarısında olan Gosling, rol arkadaşını tanıdıkça ona aşık olmayı bir yana koyun birlikte çocuk yapmayı bile hayal etmeye başladı. Neyse ki aşkı karşılıksız kalmadı ve çift, film setini aşan bir beraberliğe adım attı.

Çiftin 2012 tarihli The Place Beyond The Pines adlı filmin setinde başlayan birliktelikleri devam ediyor. Üstelik, büyük aşkları iki güzel kız çocuğuyla da taçlandı.

Ryan Gosling, bir röportajında Eva Mendes'ten etkilenmekle yetinmeyip hemen çocuk sahibi olmak istediğini şöyle anlattı. Zaten sonunda aşklarından iki güzel kızları dünyaya geldi. Hatta Mendes onlar uğruna kariyerini bile geri plana itti.