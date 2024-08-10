Film gibi yaşamlar ağustosta D-Smart’ta

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SIRA DIŞI KİŞİLİKLER

Türk sineması, özellikle biyografi türünde son dönemde önemli eserler ortaya koydu. D-Smart da film gibi yaşamı olan sıra dışı kişiliklerin sinema perdesine yansıyan hikayelerini bu aydan itibaren izleyicilerle buluşturuyor.

ÖKSÜZ BİR KIZ ÇOCUĞU

MovieSmart Türk kanalında Oscar ödüllerinde Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday adayı olan İsmail Hacıoğlu’nun başrolde yer aldığı “Ayla” izleyenleri Kore Savaşı’na götürecek. Kore’ye giden Süleyman’ın savaş sırasında öksüz kalan Koreli kızla sevgi dolu ilişkisini anlatan Ayla, Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekildi.

ARABESKİN BABASI

Türk müziğinin efsanesi Müslüm Gürses’in hayatını ekrana taşıyan “Müslüm”, Ağustos ayında MovieSmart Türk’te yayınlanacak. Müslüm Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki yaşamına kadar tüm hayatını anlatan biyografik dram türündeki filmde, Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.

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HALTERİN EFSANESİ

MovieSmart Türk, dünya halter tarihinin en unutulmaz ismi olan ve olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarına sahip Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmiyle izleyicileri soğuk savaş döneminin sonlarına götürecek. Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde başlayan ve her anı büyük maceralarla dolu filmde Naim Süleymanoğlu’na etkileyici performansıyla Hayat Van Eck hayat veriyor.

BİR TÜRK CASUS

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ile Burcu Biricik’in paylaştığı ve 2. Dünya Savaşında sırasındaki bir casusluk hikâyesini anlatan “Çiçero”, MovieSmart Türk’ün Ağustos ayında yayınlayacağı önemli yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı filmde, savaşta İngiltere’nin Ankara büyükelçiliğinde çalışırken Nazi Almanyası’na casusluk yapan Arnavut asıllı İlyas Bazna’nın hayat hikayesi konu ediliyor.

ÇOK DAHA FAZLASI GELECEK

Türk sinemasının seçkin eserleri, önümüzdeki aylarda da MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da olacak. Bu filmlerden bazışları şöyle: “Cinayet Süsü”, “Çakallarla Dans”, “Mutlu Aile Defteri”, “Nadide Hayat”, “Dönerse Senindir”, “Aşk Sana Benzer”, “Benim Adım Feridun”, “Dabbe: Zehr-i Cin”, “Ölümlü Dünya”, “Çakallarla Dans 2”, “Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı”, “Yok Artık”, “Can Feda”, “Git Başımdan”, “Maide’nin Altın Günü”, “İkimizin Yerine”, “Dabbe 3: Bir Cin Vakası” ve çok daha fazlası…

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