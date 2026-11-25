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Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ile kızları Turaç Melis Kaya ve Çiğdem Öztürk, sanatçının hayatını konu alan filmin kendilerinden izin alınmadan hazırlandığını ileri sürerek X Yapım Prodüksiyon şirketine ‘kişilik haklarına saldırının önlenmesi’ ve ‘1 liralık manevi tazminat’ davası açmıştı.

Mahkeme, filmin kurguya dayalı olduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti. Karara itiraz eden aile, Yargıtay’a başvurmuştu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, davanın yeniden görülmesine karar vermişti. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mahkeme, filmin belgesel değil kurgu olduğunu ve ailesinin kişilik haklarına saldırı oluşturmadığını belirterek önceki kararında direndi.