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Filistin için özgürlük

Güncelleme Tarihi:

#Massive Attack#BKM#Filistin
Filistin için özgürlük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:55

DÜNYACA ünlü İngiliz grup Massive Attack önceki akşam BKM ve Pozitif iş birliği ile Bonus Parkorman’da unutulmaz bir konsere imza attı.

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Gruba performaslarında Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller, Horace Andy gibi önemli müzisyenler eşlik etti. Kült olmuş şarkılarını seslendiren grup, sahnede gündeme dair mesajlar da verdi. Arkalarındaki perdeye yansıttıkları görüntülerle Gazze için ateşkes talebinde bulundular. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı istatistikleri ve popüler kültürün yarattığı tahribata dair gerçekleri de paylaştılar. Seyirciler “Filistin için özgürlük” sloganları attı. Müzikseverler Massive Attack’ın performansı ile tarihi anlara şahit oldu.

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#Massive Attack#BKM#Filistin

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