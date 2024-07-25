Haberin Devamı

Gruba performaslarında Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller, Horace Andy gibi önemli müzisyenler eşlik etti. Kült olmuş şarkılarını seslendiren grup, sahnede gündeme dair mesajlar da verdi. Arkalarındaki perdeye yansıttıkları görüntülerle Gazze için ateşkes talebinde bulundular. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı istatistikleri ve popüler kültürün yarattığı tahribata dair gerçekleri de paylaştılar. Seyirciler “Filistin için özgürlük” sloganları attı. Müzikseverler Massive Attack’ın performansı ile tarihi anlara şahit oldu.